Врачи рассказали, что может вызывать постоянное чувство голода

Некоторые люди сталкиваются с проблемой постоянного чувства голода. Кандидат медицинских наук Николай Матвеев и врач-онколог медицинской клиники НАКФФ Елена Богуш рассказали, из-за чего возникает такое состояние. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Матвеев заявил, что причина подобного состояния может скрываться в стрессе или психоэмоциональном напряжении. По этой причине диета может является не лучшим способом избавления от лишнего веса, так как провоцирует еще больший стресс. С помощью пищи человек начинает компенсировать недостаток серотонина и дофамина.

Кроме того, чувство голода может вызывать злоупотребление фастфудом и другой неправильной пищей.

«Их потребление сопровождается скачкообразным повышением гормонов, регулирующих аппетит, и зачастую даже полный желудок не спасает от ощущения голода. И мы едим снова! К таким же последствиям приводит, увы, и поедание конфет, тортиков и так далее», — отметил медик.

Елена Богуш заявила, что причиной может быть и нехватка сна. В случае недосыпа человек сталкивается с дисбалансом гормонов.