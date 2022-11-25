25 ноября 2022, 15:09
Врачи рассказали, что является лучшим десертом для пожилых людей
Врач Минздрава РФ Ольга Ткачева: лучшей сладостью для пожилых являются фрукты
Вместо конфет и шоколада пенсионерам стоит обратить внимание на фрукты в качестве десерта. Об этом врач Минздрава РФ Ольга Ткачева сообщила «Москве 24».
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По мнению врача, большое содержание клетчатки в фруктах очень полезно для организма — она позволяет снизить сахар в крови. Также во фруктах содержатся полезные микроэлементы, которые помогут нормализовать работу кишечника. Ткачева считает, что употребление фруктов позволяет продлевать жизнь за счет выведения вредных токсинов.
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