Врачи рассказали, что чай каркаде вреден для людей с чувствительным желудком

Врачи рассказали о вреде чая каркаде. Например, его не стоит пить людям с чувствительным желудком. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Мed-heal.ru.

Этот напиток провоцирует выброс желчи и кислоты, что не слишком полезно для слизистой оболочки внутренних органов. Кроме того, в каркаде много красителей, которые окрашивают и разрушают зубную эмаль.

Также негативно влиять на организм может чай из окопника. В нем содержатся фитонциды, которые вредят печени.

Не стоит и злоупотреблять чаем пуэр. Дубильные вещества в его составе ухудшают пищеварение.

При этом зеленый чай содержит множество полезных веществ, поэтому способен защитить организм от различных заболеваний. В нем много антиоксидантов, которые являются профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, этот напиток содержит аминокислоту теанин, которая помогает снять стресс и расслабляет нервную систему. При этом она убирает тревожность, которую вызывает кофеин. В зеленом чае теанина больше, чем в черном и белом.