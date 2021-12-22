Врачи рассказали, чем полезна корица

Корица является крайне полезной специей. Особенно благоприятно она воздействует на сердце и сосуды. Таким мнением поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Доктор Питер».

При регулярном употреблении этой специи уровень холестерина в крови падает. Кроме того, корица снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она предотвращает развитие злокачественных опухолей. Все дело в циннамальдегиде, который входит в ее состав.

«Помимо прочего, она разжижает кровь, понижает кровяное давление и улучшает кровообращение», — отметила эксперт.

Однако у этого продукта все же есть противопоказания. Например, корицу не стоит употреблять тем людям, которые страдают от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также не рекомендуется употреблять ее при проблемах с почками и синдроме раздраженного кишечника, добавила гастроэнтеролог Ольга Аришева. Корица имеет способность повышать давление. По этой причине людям с гипертонией стоит употреблять эту специю с осторожностью.