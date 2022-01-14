Врачи рассказали, чем опасны для мужчин беспорядочные половые связи

Мужчины и женщины по-разному переживают расставание. Многие мужчины после разрыва отношений начинают погружаться в беспорядочные половые связи. Однако, по мнению психолога Александры Миллер, такой подход не принесет счастья. Об этом сообщило РИА ФАН.

Эксперт подчеркнула, что поначалу женщины намного тяжелее переносят разрыв. Однако затем они склонны быстрее находить новые отношения, получая в них сексуальную связь и эмоциональное удовлетворение.

Мужчины же, как отметила специалист, продолжают заполнять пустоту сексом. При этом беспорядочные половые связи не дают эмоциональной связи и удовлетворения.

«Когда пускаешься в промискуитет — впоследствии остается пустота», — пояснила специалист.