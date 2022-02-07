Врачи рассказали, чем опасны бани и сауны после перенесенного коронавируса

Посещение бани и сауны может стать крайне опасным после перенесенного коронавируса. Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.ru посоветовали воздержаться от походов в такие места в течение месяца после коронавируса.

«Переболевшим COVID-19 и получившим неврологические, сердечно-сосудистые осложнения нежелательно ходить в баню или сауну в течение месяца, так как это является существенной нагрузкой на организм», — заявил Сергей Токарев.

Он пояснил, что после коронавируса могут возникнуть гипертонические кризы, сосудистые нарушения, обострения варикозной болезни, а также ряд других проблем.

Владимир Болибок же подчеркнул, что коронавирус снижает свертываемость крови, из-за чего при посещении бани и сауны возрастает риск возникновения тромбозов.