Врачи рассказали, чем опасно злоупотребление антибиотиками про COVID-19

Многие люди, которые борются с коронавирусом, начинают злоупотреблять антибиотиками. Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов в беседе с LIFE рассказал, чем может быть опасен такой подход.

Врач отметил, что принимать такие препараты стоит только в случае явных симптомов бактериальной инфекции. Как правило, антибиотики борются с микробными инфекциями, но не способны победить сам вирус.

Специалист подчеркнул, что использование антибиотиков без необходимости грозит привыканием организма к таким препаратам. В дальнейшем, если возникнет необходимость их использования, лекарство просто не сможет помочь больному.