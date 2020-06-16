Врачи рассказали, чем можно заразиться в пресных водоемах

По словам вирусолога, аллерголога и иммунолога Георгия Викулова, «помимо кишечных инфекций, при заглатывании воды из водоема можно заразиться гепатитом А, а также холерой, переносчиком которой обычно являются люди из южных стран».

«Кроме того, есть шанс столкнуться с аденовирусной инфекцией и полиомиелитом», — уточнил он.

Терапевт Людмила Лапа также предупредила о заражении глистами. По ее словам, это «может произойти как через рану, так и оральным способом — человек потрогал руками песок, а потом потянул их в рот».

«Кроме того, на пляже, как и в водоеме, есть шанс заразиться сальмонеллезом», — добавила врач.

Ранее санитарные врачи приступили к проверке безопасности ягод и грибов на рынках Подмосковья. Их отправляют на экспертизу в лаборатории региона. Ежедневно образцы исследуют на радиацию и отсутствие заболеваний. Прежде всего продукцию оценивают визуально. Затем основная задача — выявить опасные образцы. Особое внимание уделяют изъятию ядовитых грибов.