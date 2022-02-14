Врачи рассказали, чем может быть опасно отсутствие жажды

Врачи рекомендуют ежедневно выпивать от 1,5 до двух литров воды. Однако иногда пить не хочется совсем. Отсутствие жажды может является признаком опасных заболеваний. Таким мнением поделился руководитель онлайн-лаборатории Валерий Саванович в беседе с «Общественной службой новостей».

«Почему порой людям не хочется пить? Причина может крыться в нарушениях водного обмена, которые развиваются из-за ряда заболеваний. Например, болезни почек могут приводить к нарушению их основной функции — фильтрации того, что поступает в этот орган», — объяснил специалист.

При этом если человек сталкивается с расстройствами ЖКТ, то у него возникают приступы рвоты и диареи. В таком случае он теряет очень много жидкости, что чревато опасными последствиями.

Также нежелание пить воду может спровоцировать нарушение в работе эндокринной системы, к которому относятся несахарный диабет, дисфункция надпочечников и другие заболевания.