Врачи рассказали, чем могут быть опасны строгие диеты после новогодних праздников

Многие люди после новогодних праздников стараются как можно скорее избавиться от лишних килограммов. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT объяснила, чем могут быть чреваты жесткие ограничения в еде.

Специалист подчеркнула, что лучше всего избежать быстрых диет, монодиет и голодания. Лучше всего питаться примерно пять раз в день. Завтрак стоит сделать быть плотным. Например, утром можно съесть кашу, кусочек нежирного сыра или омлет с овощами. В качестве перекуса подойдут фрукты, овощной суп, нежирное мясо, например, курица, индейка, рыба с овощным салатом.

«Обязательно полдник — многие приходят с работы и набрасываются на ужин. Можно даже поесть перед выходом с работы: нежирный йогурт с ягодами, тогда ужин будет более легким», — добавила эксперт.

Если же ложиться спать на голодный желудок не хочется, можно приготовить белковый перекус из двух белков, нежирного творога или протеинового коктейля.

С помощью такой диеты получится потерять до полкилограмма в неделю. Также стоит включить в свой образ жизни спортивные активности и прогулки на свежем воздухе.