Врачи рассказали, чем могут быть опасны строгие диеты после новогодних праздников
Диетолог Соломатина заявила, что жесткие диеты после праздников провоцируют стресс
Многие люди после новогодних праздников стараются как можно скорее избавиться от лишних килограммов. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT объяснила, чем могут быть чреваты жесткие ограничения в еде.
Специалист подчеркнула, что лучше всего избежать быстрых диет, монодиет и голодания. Лучше всего питаться примерно пять раз в день. Завтрак стоит сделать быть плотным. Например, утром можно съесть кашу, кусочек нежирного сыра или омлет с овощами. В качестве перекуса подойдут фрукты, овощной суп, нежирное мясо, например, курица, индейка, рыба с овощным салатом.
«Обязательно полдник — многие приходят с работы и набрасываются на ужин. Можно даже поесть перед выходом с работы: нежирный йогурт с ягодами, тогда ужин будет более легким», — добавила эксперт.
Если же ложиться спать на голодный желудок не хочется, можно приготовить белковый перекус из двух белков, нежирного творога или протеинового коктейля.
С помощью такой диеты получится потерять до полкилограмма в неделю. Также стоит включить в свой образ жизни спортивные активности и прогулки на свежем воздухе.