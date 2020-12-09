Врачи рассказали, чем кормить больных COVID-19 в новогоднюю ночь

Больным COVID-19 не стоит сильно нагружать желудочно-кишечный тракт во время новогоднего застолья. Таким людям следует отказаться от жирных и острых блюд, а также не употреблять алкоголь. Поставить на праздничный стол можно тушеное мясо или рыбу и фрукты.

«Ничего не нужно раздражающего, поэтому все острые пряности надо постараться минимизировать. Овощи могут быть тушеные, могут быть свежие в салате — все это очень хорошо. Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения», — процитировало РИА «Новости» врача-диетолога Елену Чедию.

Специалист добавила, что острых закусок тоже стоит избегать. Их можно заменить на менее жгучие блюда. Кроме того, вместо жареного мяса или рыбы лучше приготовить тушеные. В свою очередь врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова порекомендовала есть цитрусовые на Новый год.

«Из них можно делать все, что угодно: просто положить цитрусовые на стол, а можно сделать замечательное желе. Апельсины, помело, мандарины — все очистить и переварить с желатином. Получается замечательное, красивое, праздничное блюдо», — посоветовала она.

По словам Белоусовой, на стол можно поставить маринованный лук, обладающий антибактериальными противовирусными свойствами. Еще одним блюдом могут стать сырные шарики с чесноком и зеленью. Алкоголь же во время праздника и периода лечения можно заменить морсами из облепихи, малины или клюквы.