Врачи раскрыли секрет определения серьезных болезней по языку

Некоторые болезни можно определить, всего лишь внимательно посмотрев на язык. В этом убеждены австралийские стоматологи. Они составили своего рода памятку, по которой каждый сможет определить наличие в организме заболеваний.

Так, например, у курильщиков и любителей алкогольных напитков на языке часто появляется белый налет, заметили стоматологи, пишет Daily Mail. Это также может быть следствием плохой гигиены полости рта, в этом случае налет обычно можно устранить самостоятельно.

Дантисты советуют сходить к врачу, если белый налет на языке держится до двух недель. В этом случае следы могут быть признаком грибка или указывать на лейкоплакию. При этой болезни страдают слизистые оболочки ротовой полости. Каждое из этих заболеваний, указано в материале, легко лечится, если не запускать его.

Краснота языка и яркие рецепторы на нем могут свидетельствовать об аллергической реакции или дефиците фолиевой кислоты в организме пациента. При этом может воспалиться горло, но в этом случае нужно записаться на прием к лору или терапевту — это может быть фарингит или скарлатина.

Бугорки на языке могут указывать на наличие герпеса, но иногда они также возникают от острой пищи. Если язык набух или отдельные его зоны потеряли чувствительность, то в этом случае дантисты советуют не затягивать поход к врачу.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как быстро и без вреда для здоровья скинуть лишние килограммы, набранные за режим самоизоляции. Совет прост — пить воду. Ведь с жидкостью из организма выводятся токсины и улучшается метаболизм. К тому же вода перебивает аппетит, что, в свою очередь, позволяет не переборщить с калориями.