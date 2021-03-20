Врачи раскрыли неожиданный способ сохранить стройность

Сохранить стройную фигуру могут помочь не только правильная диета и физические нагрузки, но и здоровый сон. При этом спать необходимо в течение определенного времени, предупредили американские врачи.

По словам медиков, недосыпание ведет к появлению жировой ткани вокруг внутренних органов. Но, если человек спит слишком много времени, то у него может возникнуть висцеральный жир. Такой исход является крайне опасным, так как связан с метаболическим синдромом — состояниями, при которых развиваются заболевания сердца.

Чтобы избежать набора лишних килограммов специалисты советуют спать в течение шести-восьми часов, сообщило издание Express. При этом ложиться спать необходимо каждую ночь.

Ранее диетолог из Китая Салли Ши-По Поон рассказала, что улучшить качество сна можно при помощи правильного питания. Она рекомендовала вечером есть яйца, рыбу или орехи, так как в этих продуктах содержится мелатонин. Также можно выбрать на ужин мясо или киви. Но перед сном не стоит злоупотреблять алкоголем, кофе, чаем и другими кофеиносодержащими напитками.