Врачи раскрыли длительность течения ковида у людей

Врачи из Роспотребнадзора рассказали, что средняя продолжительность течения ковида составляет 11 дней. Однако у вакцинированных пациентов заболевание протекает быстрее, сообщило РИА «Новости».

Заболевание может длиться до 28 дней, но уже после 14 дня его течение связано с различными осложнениями. Длительность таких осложнений может быть разной. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — сказала Руженцова.

Другой эксперт НИИ, врач-терапевт Дарья Хавкина заявила, что на продолжительность заболевания оказывают влияние особенности организма, а также своевременность и правильность лечения.

Медики сошлись на том, что у вакцинированных пациентов продолжительность заболевания меньше, чем у невакцинированных.

Врачи Роспотребнадзора сказали, что для снижения рисков заболевания после контактов с заболевшими необходимо прополоскать горло, а также помыть лицо и руки.