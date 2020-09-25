Врачи призвали оголить щиколотки в холода

Оголение нижней части ноги в холода стимулирует приток крови. В результате эта жидкая ткань перераспределяется по организму — переходит к ногам и другим частям тела от брюшной полости, где порой могут происходить застои. Благодаря этому поддерживается здоровый кислотно-щелочной баланс организма, в таких условиях иммунные клетки работают активнее.

Кроме того, под воздействием холодного воздуха на лодыжку лучше работают печень, селезенка, поджелудочная железа, почки и мочевой пузырь. От их работы, в частности, зависит уровень иммунитета человека.

Лучше всего начать закаляться с середины осени. К воздействию холодного воздуха стоит привыкать поэтапно, по мере понижения температуры на улице. Терапевт и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова советует сильно не утеплять ноги, а ходить в легких кроссовках, балетках или туфлях. Также она рекомендует вовсе не надевать носки или выбирать укороченные.

«Закаливание должно быть постепенным. Выходить зимой в легкой обуви или с голыми лодыжками не стоит, если вы всю жизнь ходите в теплых сапогах», — отметила Бурлакова.

Чтобы привыкнуть к этому, дома после душа можно поливать ноги прохладной водой или держать их в тазике. При этом важно не застужать икры, поэтому в холодное время года нужно надевать теплые штаны.