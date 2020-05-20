    20 мая 2020, 13:41

    Врачи призвали обращать внимание на неожиданные синяки

    Ольга Ситникова

    Немецкий дерматолог Ян Хандгеберт предупредил, что неожиданные синяки могут говорить об опасных заболеваниях. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Focus Online.
    Врачи призвали обращать внимание на неожиданные синяки

    Специалист отметил, что подкожные кровоизлияния без травм иногда говорят о нарушенной свертываемости. По его словам, изменившаяся вязкость крови сигнализирует о развитии опасных заболеваний, в том числе и опухолей.

    Синяки, которые появляются при слабом надавливании на кожу или сами по себе — плохое явление. Дерматолог уточнил, что слабая свертываемость передается по наследству или возникает из-за негативного влияния лекарственных препаратов. Недостаточное количество тромбоцитов отрицательно сказывается на организме человека.

    Необходимо обратиться к врачу и сдать анализы в том случае, если кровь в небольших ранах долгое время не останавливается.

    «В некоторых случаях у пациентов обнаруживают лейкемию. Синяки особенно опасны, если они располагаются близко к кости. Также не исключено, что врач может назначить хирургическое удаление тромба», — пояснил Хандгеберт.