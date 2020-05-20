Врачи призвали обращать внимание на неожиданные синяки

Специалист отметил, что подкожные кровоизлияния без травм иногда говорят о нарушенной свертываемости. По его словам, изменившаяся вязкость крови сигнализирует о развитии опасных заболеваний, в том числе и опухолей.

Синяки, которые появляются при слабом надавливании на кожу или сами по себе — плохое явление. Дерматолог уточнил, что слабая свертываемость передается по наследству или возникает из-за негативного влияния лекарственных препаратов. Недостаточное количество тромбоцитов отрицательно сказывается на организме человека.

Необходимо обратиться к врачу и сдать анализы в том случае, если кровь в небольших ранах долгое время не останавливается.

«В некоторых случаях у пациентов обнаруживают лейкемию. Синяки особенно опасны, если они располагаются близко к кости. Также не исключено, что врач может назначить хирургическое удаление тромба», — пояснил Хандгеберт.