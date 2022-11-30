Здоровье 30 ноября 2022, 17:21 Врачи предупредили россиян об опасности вируса «зимней рвоты»

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Так называемая вирусная болезнь зимней рвоты чаще всего возникает в декабре. О необходимых действиях для предотвращения болезни медики рассказали сайту «Аргументы и факты».

Главной профилактической мерой по предотвращению вирусной инфекции является частое мытье рук. Также стоит обращать внимание на качество питьевой воды. Отмечается, что больше всего риску подхватить вирус подвержены дети до 11 лет.

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По данным Nation News, вирус «зимней рвоты» передается воздушно-капельным и бытовым путем.

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