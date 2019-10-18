Врачи предупредили об опасных причинах кругов под глазами
Специалисты рассказали, что темные круги под глазами могут говорить не только о недосыпании, и игнорировать этот симптом опасно для жизни, сообщил «Царьград».
Врачи рассказали, что причиной темных кругов под глазами может быть обезвоживание. В частности, в результате заболеваний почек.
Отмечается, что почечная недостаточность сопровождается мешками под глазами и отечностью.
Также причиной такого симптома могут быть интоксикации и кишечные инфекции. Синева под глазами в сумме с рвотой и диареей укажет именно на них.
Еще одним опасным состоянием, о котором могут свидетельствовать круги под глазами, назвали анемию.