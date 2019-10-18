Врачи предупредили об опасных причинах кругов под глазами

Врачи рассказали, что причиной темных кругов под глазами может быть обезвоживание. В частности, в результате заболеваний почек.

Отмечается, что почечная недостаточность сопровождается мешками под глазами и отечностью.

Также причиной такого симптома могут быть интоксикации и кишечные инфекции. Синева под глазами в сумме с рвотой и диареей укажет именно на них.

Еще одним опасным состоянием, о котором могут свидетельствовать круги под глазами, назвали анемию.