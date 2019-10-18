  • Врачи предупредили об опасных причинах кругов под глазами

    18 октября 2019, 20:05

    Ирина Нагайникова

    Специалисты рассказали, что темные круги под глазами могут говорить не только о недосыпании, и игнорировать этот симптом опасно для жизни, сообщил «Царьград».

    Врачи рассказали, что причиной темных кругов под глазами может быть обезвоживание. В частности, в результате заболеваний почек.

    Отмечается, что почечная недостаточность сопровождается мешками под глазами и отечностью.

    Также причиной такого симптома могут быть интоксикации и кишечные инфекции. Синева под глазами в сумме с рвотой и диареей укажет именно на них.

    Еще одним опасным состоянием, о котором могут свидетельствовать круги под глазами, назвали анемию.