Врачи предупредили об опасности похмелья для переболевших COVID-19

Тем, кто прошел через коронавирус, нужно опасаться похмелья даже в легкой форме. СОVID-19 влияет на тромбообразование — прижизненное формирование внутри сосудов свертков крови, препятствующих ее свободному току по кровеносной системе. Интоксикационный синдром — причина аналогичного патологического процесса.

«В результате возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью», — предупредил психиатр и нарколог Игорь Лазарев.

Похмелье способно вызвать обострение хронических заболеваний, рассказал психиатр-нарколог Алексей Магалиф. В первую очередь страдают пищеварительная и сердечно-сосудистая системы. Из-за раздражающего действия алкоголя на стенки органов обостряются гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Спиртное также повышает давление и ускоряет сердечный ритм. По этим причинам у сердечников может наступить гипертонический криз — тяжелая форма проявления артериальной гипертензии. Среди основных симптомов — головная боль, одышка, боли в груди.

Еще одна опасность похмелья — обострение заболеваний нервной системы. На фоне алкогольного отравления у больных эпилепсией может начаться припадок. Людям с неврологическими расстройствами горячительные напитки противопоказаны.

Чтобы не страдать от утреннего похмелья, медики советуют соблюдать несколько правил. Перед застольем нужно выспаться, а потом плотно поесть. Также нельзя смешивать алкогольные напитки, поскольку токсические вещества в разных жидкостях отличаются друг от друга