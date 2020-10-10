Врачи предупредили об опасности каши

Тем, кто сидит на диете, лучше отказаться от каши с высоким гликемическим индексом. Она также вредна для диабетиков и для людей с ожирением.

«Для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индек», — рассказала в интервью «АиФ» врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.

Она объяснила, что самой полезной и безопасной кашей можно считать перловку. Гречневая и рисовая делят второе место — они обладают средним уровнем гликемического индекса, а вот манка, пшенко и кукуруза — высоким, поэтому их лучше не употреблять в пищу слишком часто.

Когда в организм попадает много глюкозы, она перерабатывается в жир и остается «на боках». Поэтому так важно регулировать количество потребляемого сахара.

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