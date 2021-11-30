Врачи предупредили о влиянии курения и переедания на гемоглобин

Врачи предупредили о влиянии курения и переедания на повышение уровня гемоглобина в крови. По словам медиков, запредельные значения легко могут обернуться смертью для человека. Об этом написали «Челнинские известия».

За счет повышения уровня гемоглобина в сосудах могут образоваться тромбы, что приведет к проблемам в сердечно-сосудистой системе. Повышенным показателем гемоглобина у мужчин является отметка в 160, а у женщин — в 140. Если такие значения сохраняются долгий период, возрастает риск инсульта или инфаркта, написала «Политика сегодня».

Помимо курения и переедания, на повышение гемоглобина влияет хронический стресс и обструктивные болезни легких.

По словам медиков, лучше отказаться от спиртных напитков, проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься физическими упражнениями на регулярной основе.