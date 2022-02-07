Врачи предупредили о том, что психологические расстройства могут вызвать головную боль

Кандидат медицинских наук Анатолий Северный в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие причины провоцируют мигрень, а также как справиться от психосоматических расстройств.

Врач подчеркнул, что психологические состояния, такие как стресс, эмоциональные переживания и напряжение могут вызвать мигрень.

«Психосоматические расстройства — это расстройства телесные, физические, которые возникают из-за психических нарушений, сдвигов. Эти соматические физические симптомы выступают ширмою, маской. Мы говорим о маскированных расстройствах», — объяснил эксперт.

Определить, является ли заболевание именно соматическим, может невролог. Самолечение по словам Северного, является не лучшим способом побороть неприятное состояние. Врач назначит вам подходящие лекарства — антидепрессанты в случае депрессии или курс психотерапии при невротическом расстройстве.