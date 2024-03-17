Здоровье 17 марта 2024, 19:10 Врачи предупредили о риске слепоты у детей из-за смартфонов DailyMail: частое использование смартфона грозит детям слепотой Unsplash

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Британские офтальмологи выразили обеспокоенность из-за роста случаев близорукости (миопии) у детей. Эксперты пояснили, что к этому приводит чрезмерное использование смартфонов. В некоторых случаях злоупотребление гаджетами грозит слепотой, сообщило издание Daily Mail.

Исследование подтвердило, что более 25% подростков от 15 до 16 лет страдают от миопии. Офтальмологи объяснили это тем, что они с детства слишком много времени смотрят на экран смартфона или в монитор компьютера.

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Рассматривая изображение вблизи, дети не напрягают зрение, переключая его на дальние объекты. Таким образом их близорукость усугубляется до состояния дегенеративной. В результате ребенок хорошо видит предметы, которые находятся рядом, а те, что на удалении, остаются размытыми.

Ранее офтальмолог Наталья Захарова порекомендовала россиянам не пользоваться смартфоном в первый час после пробуждения.