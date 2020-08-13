Врачи предупредили о риске облысения из-за популярной школьной прически

Самая популярная школьная прическа — тугие косички — может сильно навредить волосам ребенка. Частое ношение такой прически приведет к выпадению волос.

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала радио Sputnik, к каким необратимым последствиям может привести безобидная прическа. По словам эксперта, многие мамы не успевают собрать ребенка в школу вовремя. Поэтому они придумали способ заплетать две очень тугие косички на ночь, чтобы не тратить на это время утром.

Как оказалось, такая прическа может сильно навредить девочке — от тугих косичек волосяные фолликулы приходят в состояние покоя, что приводит к тракционной алопеции.

Трихолог отметила, что такой вид повреждения волос не лечится препаратами. Единственные способ — пересадить новые волосы. Также Нагайцева отметила, что подобная проблема есть не только у школьниц. Девочки, которые занимаются плаванием или танцами, тоже в зоне риска. Тугие хвосты и косички приводят к облысению, в основном от таких причесок страдают виски.

Чтобы не допустить такого состояния волос, мамы должны помнить, что волосам нужно давать отдых, отмечает Юлия Нагайцева. Если такую прическу сделать все-таки необходимо, то лучше носить ее недолго. На ночь волосы лучше расплетать или заплетать слабую косичку.