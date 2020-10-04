Врачи предупредили о новом последствии COVID-19

Среди его симптомов: аритмия и боли в животе.

«Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма», — объяснил Безносенко.

Он пока затруднился сказать, кто из пациентов, переболевших COVID-19, находится в группе риска.

По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, явления, как данный синдром, могут происходить регулярно.

«Единственное, что я могу сказать: поскольку коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, то подобные явления могут происходить регулярно», — заявил врач.

По его словам, инфекция таит в себе много неожиданностей, поэтому люди могут столкнуться с различными осложнениями.

Острый воспалительный синдром ранее регистрировали у детей и связывали с COVID-19. Теперь же его выявили и у взрослых. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Заболевшие сталкивались с проблемами с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Пока не доказано, что этот синдром — симптом COVID-19 или постинфекционное заболевание.

Ранее у взрослых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, специалисты выявили проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

За минувшие сутки московские медики выявили 3327 случаев COVID-19. Впервые с 23 мая этот показатель превысил три тысячи. Вирусолог допускает, что частичные ограничения из-за распространения коронавируса сохранятся в России еще на один-два года, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами.