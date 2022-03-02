Врачи предупредили о частичном возвращении «исчезнувшего» симптома ковида

При заражении «дельтой» россияне практически не жаловались на потерю обоняния, но этот симптом частично вернулся со «стелс-омикроном». Об этом заявил врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

«Действительно, „стелс-омикрон“ вновь дает такую симптоматику. Сейчас врачи имеют не так много полной информации, как протекает этот штамм, но мы получаем данные из разных стран о том, что нарушается обоняние», — сказал медик радио Sputnik.

Он добавил, что сейчас специалисты активно проводят исследования, чтобы получить больше информации о «стелс-омикроне». Также Будик отметил, что в верхней части полости носа есть специальная обонятельная зона с воспринимающими запах клетками. При коронавируса созревание этих клеток приостанавливается.

«Получается, что человек воспринимает запах, а тех клеток, которые должны были бы воспринять детали этого запаха, нет. И люди либо не чувствуют эти запахи, либо чувствуют извращенным образом», — пояснил врач.

По словам Будика, основным способом защиты от ковида является вакцинация, которая выступает в качестве бронежилета, спасающего от тяжелого течения заболевания.