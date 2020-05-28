Врачи предупредили курильщиков об опасности коронавируса
Любители сигарет больше других подвержены риску подхватить новую инфекцию и умереть от нее, сообщил сайт NEWS.ru. Курильщики в полтора раза чаще заболевают коронавирусом, чем люди без этой вредной привычки. Кроме того, пациенты с COVID-19 больше нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Помимо этого у людей с никотиновой зависимостью выше риск тяжелого течения заболевания. Они хуже воспринимают запахи и вкусы, что относится к одному из симптомов коронавируса. Это связано с тем, что никотин воздействует на соответствующие рецепторы и подавляет их.
Даже использование электронных сигарет делает людей более уязвимыми. То же самое можно сказать и про любителей вейпов. Козырев объяснил это тем, что происходит травматизация дыхательных путей.
Курение табака приводит к тяжелым хроническим заболеваниям, а пациенты с ними чаще умирают от коронавируса.
Согласно статистике, только два-три курильщика из 100 могут самостоятельно отказаться от вредной привычки. По данным ВОЗ, в мире в среднем от осложнений, вызванных курением, каждые 10 секунд уходит из жизни один человек.
Всемирный день отказа от табака ежегодно отмечается 31 мая.