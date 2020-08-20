Врачи предложили лечить аллергию глистами

«На сегодняшний день хорошо известно, что разнообразные контакты с бактериальными и глистными антигенами, выполняют роль „тренировочных“ антигенов для иммунной системы ребенка, способствуют формированию верного баланса между звеньями иммунитета, что является основой формирования правильной иммунной системы», — рассказали в Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не согласен с таким подходом. По его мнению, паразиты только усугубят аллергическую реакцию. Иммунная система организма призвана защищать нас от всего чужеродного, в том числе и от различных паразитов. Поэтому глистные инвазии способны спровоцировать аллергические реакции, в том числе на пищевые продукты.

В России такая методика официально не зарегистрирована и не применяется для лечения больных.

По словам врача, сельчане действительно значительно реже подвержены аллергии, чем горожане. Жители мегаполисов часто страдают из-за аллергии на пыльцу растений. Хотя именно в селах люди обитают в окружении деревьев, кустарников, луговых трав. Однако важно помнить, что в городах воздух сильнее загрязнен автомобильными и промышленными выбросами, а продукты — химическими добавками к ним. Все эти загрязнения налипают на природные молекулы пыльцы, делая их более сильными аллергенами.

Согласно последним мировым исследованиям, от аллергии страдает более 150 миллионов человек.