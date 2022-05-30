Врачи посоветовали сохранять физическую активность для избавления от стресса

Нормальная физическая активность помогает сохранять бодрость и снижать уровень стресса. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказали врач Андрей Кондрахин и терапевт Ольга Лушникова.

Физические упражнения — это смена деятельности, поэтому они благотворно влияют на человеческую психику. Отвлекаться на небольшую разминку стоит несколько раз в течение рабочего дня.

«Отдыхая, нужно менять образ действий и мыслей. Допустим, если вы занимаетесь интеллектуальной деятельностью, то нужно менять деятельность на физическую», — добавил Кондрахин.

Врач-диетолог Лушникова посоветовала заниматься физической активностью в основном в первой половине дня, чтобы наладить гормональный фон.

«Желательно выполнять легкую гимнастику после пробуждения, чтобы войти в тонус, а также чтобы начинали выделяться „правильные“ гормоны», — сказала она.