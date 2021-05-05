Врачи посоветовали сделать прививки перед отправкой ребенка в лагерь

Перед отправкой ребенка в летний лагерь нужно убедиться, что у него сделаны все необходимые прививки. Об этом Ura.ru рассказал педиатр Алексей Бессмертный.

В регионах, где распространены клещи, за несколько месяцев до поездки стоит вакцинироваться от клещевого энцефалита, добавил врач.

Педиатр Григорий Шеянов уточнил, что эта прививка не входит в число обязательных. Согласно прививочному календарю, ребенка необходимо вакцинировать от ветряной оспы, кори и других вирусных инфекций.

Если родители отказались ставить вакцину от кори, ребенка могут не взять в лагерь, сообщил Шеянов.

При этом существующими вакцинами от коронавируса детей прививать нельзя, отметила DW. И хотя несовершеннолетние, как правило, переносят COVID-19 бессимптомно, у одного подростка на тысячу встречается синдром мультисистемного воспаления.

Заболевание начинается внезапно, спустя четыре-шесть недель после перенесенной коронавирусной инфекции. Для болезни типична высокая температура, сыпь, отеки, воспаление, поражающее глаза, кожу, сердце и сосуды, а также инфекционно-токсический шок.