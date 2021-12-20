Врачи посоветовали не переедать в период новогодних праздников

В период новогодних праздников важно следить за своим питанием и не переедать. Таким мнением поделился хирург гнойно-септического отделения Красноярской краевой клинической больницы Альберт Лейман. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание NGS24.

Врач отметил, что переедание может спровоцировать панкреонекроз. Количество пациентов с таким заболеванием обычно возрастает в Новый год. Специалист подчеркнул, что эта болезнь является самым опасным последствием чрезмерного употребления алкоголя и еды. В таком состоянии крайне высок риск смерти.

«Это острый панкреатит, при котором поджелудочная железа начинает вырабатывать много ферментов и переваривать саму себя, ткани вокруг. Летальность у этой болезни высока — 55%, то есть погибает каждый второй», — рассказал эксперт.

Особенно опасен панкреонекроз для людей, которые страдают от желчекаменной болезни. Врач порекомендовал соблюдать диету и не злоупотреблять спиртными напитками.