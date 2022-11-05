Врачи посоветовали, как избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью | 360°

05 ноября 2022, 07:13
Врачи посоветовали, как избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью
RT: теплая одежда и лечебная физкультура помогут избежать артрит и остеохондроза
Теплая одежда и лечебная физкультура помогут избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью. Об этом RT рассказали директор центра реабилитации МГМУ имени Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко.
«Носите теплую непромокаемую одежду. Также можно воспользоваться разогревающими мазями, например, на основе ментола. Это усилит приток крови к суставам», — рассказал Терновой.
Реклама
Литвиненко порекомендовал одеваться теплее и заниматься лечебной физкультурой, ведь осенью, как и весною, могут обостряться практически все заболевания опорно-двигательного аппарата. Речь идет про артрит, артроз, остеохондроз и различные воспаления мышц и сухожилий. По его словам, «в первую очередь стоит сказать об обострении заболеваний крупных суставов (коленные, тазобедренные, плечевые) и мелких суставов (межфаланговых суставов пальцев, кистей рук)».
Реклама
Ранее диетологи Дарья Русакова и Маргарита Королева посоветовали чай с лимоном и имбирем для поддержания иммунитета и избавления от симптомов простуды. Вместе с медикаментозной терапией, прописанной врачом, эти продукты ускоряют выздоровление.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама