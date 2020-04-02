Врачи посоветовали диету для зараженных коронавирусной инфекцией

По информации газеты «Известия», специалисты заметили, что заразившимся нужно следовать диете № 2. Она ограничивает потребление грубой клетчатки, молока, острых блюд и пряностей. Режим питания также исключает шоколад, копчености, консервы, соленую рыбу, жирное мясо и мучные изделия.

Пациенту необходимо есть каши, творог, кефир, овощи, нежирное мясо птицы, рыбу, вчерашний хлеб и печеные яблоки в измельченном виде.

«В период реконвалесценции (выздоровления. — Ред.) назначают диету № 15. Дополнительно к диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту до 600–900 мг/сут и для укрепления стенки сосудов — витамин Р до 150–300 мг/сут», — пояснили в ведомстве.

Диета № 15 минимально ограничивает питание пациента.