Врачи посоветовали диету для зараженных коронавирусной инфекцией
Медики Военно-медицинской академии имени Кирова определили, что пациентам с коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать особую диету. Питаться порекомендовали как при болезнях желудка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации Министерства обороны России.
По информации газеты «Известия», специалисты заметили, что заразившимся нужно следовать диете № 2. Она ограничивает потребление грубой клетчатки, молока, острых блюд и пряностей. Режим питания также исключает шоколад, копчености, консервы, соленую рыбу, жирное мясо и мучные изделия.
Пациенту необходимо есть каши, творог, кефир, овощи, нежирное мясо птицы, рыбу, вчерашний хлеб и печеные яблоки в измельченном виде.
«В период реконвалесценции (выздоровления. — Ред.) назначают диету № 15. Дополнительно к диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту до 600–900 мг/сут и для укрепления стенки сосудов — витамин Р до 150–300 мг/сут», — пояснили в ведомстве.
Диета № 15 минимально ограничивает питание пациента.