Врачи: после коронавируса могут отмирать раковые клетки

Врачи заявили, что у пациентов, перенесших коронавирус, могут умирать раковые клетки. Об этом сообщило ИА Urа.ru.

Иммунолог Владимир Болибок отметил, что злокачественные опухоли могут уничтожаться любыми инфекционными заболеваниями.

«Одно из самых первых лекарств для лечения онкологических заболеваний — „токсин колея“, — состояло из вытяжки из двух видов бактерий», — пояснил он.

Врач-онколог Евгений Черемушкин согласился с коллегой. Он отметил, что инфекции активируют иммунную систему, что приводит к снижению количества раковых клеток.