Врачи порекомендовали отказаться от горячих напитков по утрам
Болезнь Паркинсона чаще всего проявляется у людей пожилого возраста, однако избежать ее возникновения можно, если отказаться от употребления одного напитка. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на зарубежное издание.
Низкое кровяное давление является одним из главных симптомов болезни Паркинсона. На давлении сказываются горячий чай, кофе и алкогольные напитки. Во время завтрака лучше заменить эти напитки на холодный чай или стакан свежевыжатого сока, написал сайт NEWS.ru.
Также в случае, если у человека уже наблюдается болезнь Паркинсона, необходимо пересмотреть режим питания, например, уменьшив количество потребляемых фруктов.