Врачи порекомендовали отказаться от горячих напитков по утрам

Низкое кровяное давление является одним из главных симптомов болезни Паркинсона. На давлении сказываются горячий чай, кофе и алкогольные напитки. Во время завтрака лучше заменить эти напитки на холодный чай или стакан свежевыжатого сока, написал сайт NEWS.ru.

Также в случае, если у человека уже наблюдается болезнь Паркинсона, необходимо пересмотреть режим питания, например, уменьшив количество потребляемых фруктов.