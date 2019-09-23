Врачи показали, как вейпы действуют на легкие. Фото

19-летний Энтони Майо из Пенсильвании обратился за медицинской помощью восьмого сентября с жалобами на постоянный кашель. Врачи прописали ему антибиотики, решил, что у юноши бронхит. Но спустя неделю, 15 сентября, Энтони в новь попал в больницу. В этот раз его состояние было значительно хуже — начались проблемы с дыханием.

Выяснилось, что в легких юноши скопилось большое количество масла для вейпа: правое оказалось заполнено на 80%, левое — на 50%. Рентген показал, что орган находился в плачевном состоянии. Врачи сравнили его с легкими 60-летнего человека, который ежедневно выкуривал по две пачки сигарет в день.

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Как оказалось, на протяжении последних двух лет Энтони постоянно пользовался вейпом. В результате в его легких скопилось много масла, которое необходимо для работы электронного устройства. Из-за этого уровень кислорода снизился до 36%. При этом критичным считается любой случай, при котором показатель опускается ниже 90%.

Врачи отметили, что действие этого вещества на легкие похоже на застывающий и твердеющий бетон. Они собираются растопить его и вывести из организма Энтони, однако не могут гарантировать юноше полное восстановление. Дыхательные органы уже серьезно пострадали.