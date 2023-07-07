Здоровье 07 июля 2023, 17:24 Врачи ПИМУ спасли мужчину, который чуть не лишился руки, работая с циркулярной пилой

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Житель Нижнего Новгорода сильно повредил руку циркулярной пилой. Хирурги Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) совместно с медиками больницы № 33 Ленинского района смогли восстановить конечность. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему обработали рану, выполнили гемостаз с противошоковой терапией и наложили повязку. После пациента перевели в Институт травматологии и ортопедии, где врачи выполнили четырехчасовую операцию. Они сделали реплантацию, восстановили кровоток, соединили артерии и нервные волокна.