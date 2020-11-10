Врачи перечислили спасающие от похмелья продукты
Врачи Евгений Мосин и Алена Парецкая назвали некоторые продукты, которые помогут справится с похмельем. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
Отмечается, что сгладить последствия похмелья поможет завтрак с яйцами, поскольку в них есть аминокислота L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсинов после употребления спиртных напитков.
По данным издания, поможет и кокосовая вода. Она восполнит нехватку жидкости и нормализует работу электролитов.
Кроме того, будет полезен имбирь, который избавит от рвоты и тошноты, а также бананы. Их надо есть при расстройстве желудка. Еще есть цитрусовые фрукты. Они восстанавливают силы, выводят из организма лишний сахар и подавляют тошноту.