Врачи перечислили шесть «кожных» симптомов «омикрона»

Врачи из Великобритании назвали шесть признаков заражения человека штаммом коронавируса «омикрон», которые проявляются на коже. Их привели в издании Express, сославшись на результаты исследования ученых из организации Zoe COVID Symptom Study.

Ученые подчеркнули, что часть из этих симптомов может оставаться у человека еще долгое время.

Первый — «ковидные пальцы». После поражения организма человека коронавирусом у него может измениться цвет пальцев ног на красный, фиолетовый или даже синеватый. Такое возможно не только из-за «омикрона», но и из-за других версий коронавируса.

Еще одна часть тела, на которой проявляется COVID-19 — губы, на них может начаться воспаление, а сами они могут потрескаться. На шее и груди может начать сохнуть кожа, подобно экземе.

«Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит», — описали симптом врачи.

Еще один симптом — сыпь. При «омикроне» она напоминает крапивницу или потницу. Также у инфицированных замечали выпуклые болезненные пятна красных оттенков, напоминающие следы обморожения.