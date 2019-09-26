Врачи перечислили ранние симптомы развития рака груди

По большей части онкология может развиться у женщин, у которых в роду страдали этим заболеванием.

Одним из возможных симптомов развития рака груди может быть менструация, начавшаяся раньше 12–13 лет или после 55. Еще один тревожный сигнал — появление уплотнений в области груди. Осматривать и ощупывать грудь, чтобы обнаружить плотные узлы, медики рекомендуют в середине цикла. Помимо этого стоит обратить внимание на изменение цвета кожи груди и выделения из сосков.

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Если имеются подобные симптомы, необходимо как можно быстрее обратиться к онкологу и маммологу. Только так есть возможность предотвратить возникновение рака молочной железы или выявить его на ранней стадии.

Врачи советуют не курить, следить за весом, не нервничать и заниматься спортом. Кроме того, важно регулярно проходить обследование, а после сорока лет еще делать УЗИ и маммографию.