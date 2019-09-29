Врачи перечислили продукты, помогающие защитить сердце

Сбалансированное питание поможет сохранить здоровье сердца, при этом стоит сладкое, отказаться от жирного мяса, а также включить в рацион орехи, фасоль, курагу. С такими рекомендациями выступили специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины при Минздраве России.

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Правильный рацион — «это первый шаг к здоровому сердцу», он должен обеспечивать человека полезными веществами, необходимыми для «нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела», говорится в материале центра, который процитировало РИА «Новости».

Вместо жирного мяса предпочтение следует отдавать птице, рыбе и морепродуктам. Молочные продукты также лучше выбирать нежирные и несладкие.

Для здоровья сердца следует увеличить потребление продуктов, в которых высокое содержание калия и магния. Это хлеб с отрубями, орехи, фасоль, курага.

Всего за сутки нужно съедать около 400 граммов овощей и фруктов.

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Также полезным для сердца будут продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Стоит ввести в рацион несоленую семгу, форель, скумбрию и лосось.

Сладости, кондитерские изделия и сладкие безалкогольные напитки следует ограничить из-за их калорийности, подчеркивают авторы рекомендаций. Также стоит ограничить сливки и жирный творог.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смертей на планете.