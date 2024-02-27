Здоровье 27 февраля 2024, 10:53 Врачи перечислили продукты, которые вызывают рак Pronews.gr: частое потребление жареной пищи увеличивает риск развития рака Unsplash

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Употребление жареной пищи выводит из строя поджелудочную железу, что может на 50% повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом написал портал Pronews.gr со ссылкой на результаты исследований.

Специалисты также указали на продукты, которые могут привести к раку. В их числе ультраобработанные продукты — газированные напитки, йогурты с добавками, а также фастфуд, алкоголь, красное мясо и рафинированные углеводы.

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Врачи пояснили, что не стоит полностью отказываться от них, но можно ограничить потребление. Более здоровая пища помогает организму лучше работать и поддерживать все системы, подытожили они.

По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, приготовленная в микроволновке еда более полезна для человека, чем жаренная на мангале. Выяснилось, что при высоких температурах в продуктах образуются соединения, которые могут спровоцировать появление раковых клеток. Как написала РГ, в числе опасных также оказалась выпечка и блюда, приготовленные во фритюре.

Ранее диетологи предупредили россиян, что не стоит есть на завтрак больше трех яиц.