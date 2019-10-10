Врачи перечислили продукты для очистки кровеносных сосудов

В артериях могут накапливаться бляшки, из-за чего они буду закупориваться и сужаться. А это приведет к атеросклерозу. Снизить риск сердечных заболеваний возможно с помощью определенных продуктов питания.

Квашеная капуста способна предотвратить вредное воздействие токсичных химических веществ на организм. В этом продукте содержится множество полезных бактерий. Чеснок и гранат способны предотвратить накопление налета в артериях.

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Кроме того, врачи рекомендуют добавить в рацион продукты с большим количеством витамина В. Поэтому специалисты предлагают присмотреться к лососю с зеленью или бобовыми. А еще хорошо влияют на сосудистые ткани мясо индейки и курицы.

Помимо этого врачи советуют добавлять в блюда специи, особенно куркуму. А семена кунжута окажутся лучшими помощниками в предотвращении прогрессирования атеросклеротического поражения.