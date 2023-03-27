Здоровье 27 марта 2023, 12:35 Врачи перечислили признаки аллергии на алкоголь

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Непереносимость алкоголя проявляется по-разному, среди симптомов можно назвать крапивницу, низкое давление, заложенность носа и обострение астмы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на MedikForum.

Как отметили специалисты, обычно аллергию вызывает не сам алкоголь. Чаще всего реакцию вызывают определенные компоненты напитка. Например, симптомы могут появляться из-за зерна, консервантов или других ингредиентов.

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«Спиртное часто сначала снижает артериальное давление (до 12 часов после приема), поэтому многие после выпивки бледнеют. У некоторых людей алкоголь может привести к очень низкому кровяному давлению и головокружению. Но впоследствии артериальное давление возрастает, может достигать опасно высоких параметров», — отметили специалисты.

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