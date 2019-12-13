Врачи перечислили причины образования камней в почках

Основной причиной болезни ученые считают нарушение метаболизма и неправильный образ жизни. На образование камней в почках влияет вода с повышенным содержанием минералов и несоблюдение диеты.

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Существует еще одна причина: патология эндокринной системы. Также на развитие болезни оказывают воздействие вещества в составе пищевых добавок и продуктов питания, различные воспаления в организме.

Есть три основных типа почечных камней: фосфатные, оксалатные и уратные. В зависимости от минерального состава камня урологи назначают пациентам с мочекаменной болезнью специальную диету. Это необходимо, чтобы болезнь не вернулась.

Согласно статистике, 5% россиян столкнулись с образованием камней в почках. Чаще всего эта болезнь встречается у жителей Кавказа, Урала, Поволжья и Сибири. В ближайшие годы показатели будут только расти, уверены специалисты, отметила «Русская планета».

В России каждый год врачи регистрируют свыше 550 случаев мочекаменной болезни на 100 тысяч граждан. За последние 10 лет прирост заболевших превысил 25%.