  • Врачи перечислили опасности утреннего кофе

    24 октября 2019, 12:37

    Алексей Сахаров

    В больших городах принято начинать утро с кофе, часто растворимого. Так горожане надеются поскорее проснуться, но такое начало дня может сказаться на здоровье, предупредила гастроэнтеролог Мария Бадалян. Ее слова привел сайт «Вечерняя Москва».
    Врачи перечислили опасности утреннего кофе

    «Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте. Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша», — объяснила врач.

    По ее словам, позволить себе позавтракать кофе могут только те, у кого с желчным пузырем все в порядке. А таким состоянием здоровья могут похвастать не все. Более того, если у человека диагностированы желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой завтрак тем более может быть опасен.

    Должны насторожиться и гипертоники. Безусловно, кофе на какое-то время может придать ощущение бодрости и тонуса. Но при повышенном артериальном давлении утренний прием этого напитка запросто может привести к инфаркту или инсульту.

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    «Напиток полезен людям с пониженным давлением, поскольку способен повышать его. Но вот если человек, наоборот, гипертоник и начинает утро с кофе, это очень плохо отразится на его здоровье», — подчеркнула Бадалян.

    Врач уверена, что многие жители крупных городов просто не в курсе, что у них повышенное давление. Люди машут рукой на контроль AD и считают, что 140/90 — это нормальные показатели: мол, «не мы такие, жизнь такая». Впрочем, наличие гипертонической болезни тоже не определить без специальных приборов. Поэтому прежде чем начинать утро с кофе, следует все-таки обследоваться.