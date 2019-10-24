Врачи перечислили опасности утреннего кофе

«Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте. Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша», — объяснила врач.

По ее словам, позволить себе позавтракать кофе могут только те, у кого с желчным пузырем все в порядке. А таким состоянием здоровья могут похвастать не все. Более того, если у человека диагностированы желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой завтрак тем более может быть опасен.

Должны насторожиться и гипертоники. Безусловно, кофе на какое-то время может придать ощущение бодрости и тонуса. Но при повышенном артериальном давлении утренний прием этого напитка запросто может привести к инфаркту или инсульту.

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«Напиток полезен людям с пониженным давлением, поскольку способен повышать его. Но вот если человек, наоборот, гипертоник и начинает утро с кофе, это очень плохо отразится на его здоровье», — подчеркнула Бадалян.

Врач уверена, что многие жители крупных городов просто не в курсе, что у них повышенное давление. Люди машут рукой на контроль AD и считают, что 140/90 — это нормальные показатели: мол, «не мы такие, жизнь такая». Впрочем, наличие гипертонической болезни тоже не определить без специальных приборов. Поэтому прежде чем начинать утро с кофе, следует все-таки обследоваться.