Врачи перечислили главные правила профилактики простудных заболеваний осенью

Укреплением иммунитета лучше заняться до наступления сезона простуд. Для этого необходимо пересмотреть свой рацион питания, пить витамины, не отказываться от прививок и не впадать в уныние из-за сокращения светового дня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой данные материалов, подготовленных терапевтом Дмитрием Злобиным, педиатром Андреем Кузнецовым и диетологом Маргаритой Макуха по заказу онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

Для профилактики простудных заболеваний врачи посоветовали принимать витамин D. Он обладает сильным антибактериальным эффектом. Перед употреблением других витаминов следует проконсультироваться со специалистом. Их прописывают только тем, кто сталкивается с дефицитом полезных веществ в организме.

Питание осенью должно быть разнообразным. В рацион лучше включить больше овощей, фруктов и морской рыбы. Кроме того, стоит отказаться от курения и избегать табачного дыма, так как вредные вещества могут снизить иммунитет.

Не стоит отказываться от прививок. Вакцинация поможет легче перенести заболевание или вовсе его избежать, если наступит вспышка.

Осенняя хандра может настигнуть любого. Низкая температура воздуха, изменение влажности и сокращение светового дня снижает работоспособность и способствует проявлению апатии. В этот период нужно проявлять меньше строгости к себе.

Также врачи посоветовали не забывать об увлажнении слизистой носа. Так она эффективнее обеспечивает защиту от инфекций. В период пандемии не стоит забывать об обязательных масках и социальной дистанции. Кроме того, важно мыть руки с мылом и соблюдать все меры предосторожности.