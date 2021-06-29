Врачи ответили на вопросы о вакцинации пожилых людей
Врачи из Российского геронтологического центра при медуниверситете им. Н. И. Пирогова подготовили памятку о вакцинации пожилых людей от COVID-19. Они рассказали, какие есть противопоказания и как долго будет действовать иммунитет. Материалы поступили в редакцию «360».
По словам медиков, для вакцинации пожилых подходит любая вакцина, зарегистрированная в стране.
Очень пожилой возраст и множественные хронические заболевания не являются противопоказаниями для прививки. Но в этом случае сначала нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Вакцина не усугубит течение хронических болезней, включая заболевания легких и сахарный диабет, но делать прививку следует в период ремиссии.
При онкологии, деменции, приеме транквилизаторов вакцинация также разрешена.
Противопоказанием является тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин в прошлом. Аллергия на лекарственные препараты прививке не помешает.
Специальная подготовка перед уколом пожилым людям не требуется. Определять антитела перед вакцинацией не нужно.
Пенсионеры переносят прививку от коронавируса хорошо. В редких случаях в первые-вторые сутки после введения препарата может повышаться температура, появляется слабость и общее недомогание, возможны неприятные ощущения в области инъекции.
Иммунитет вырабатывается за период от нескольких недель до нескольких месяцев после вакцинации. Поэтому после введения первого компонента вакцины и в течение месяца после введения второго нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Насколько хватит иммунитета, пока неизвестно. Предположительно, иммунный ответ может сохраняться от шести месяцев до двух лет.
Пожилым людям необходимо прививаться согласно национальному календарю профилактических прививок. В него входят инъекции от гриппа и пневмококковой инфекции.