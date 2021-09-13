Врачи открыли опасное последствие COVID-19

Врачи выявили еще одно опасное последствие COVID-19. Заболевание может спровоцировать утечку спинномозговой жидкости. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на заметку в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

В журнале опубликовали заметку о мужчине из Чешкой республики, который после контакта с инфицированным COVID-19 человеком столкнулся со странным симптомом. Его тест на коронавирус оказался отрицательным, однако у него началась ринорея — обильные выделения из правой ноздри.

Пациент предположил, что это всего лишь насморк, связанный с сезонной аллергией. Однако выделения не прекращались несколько месяцев. Мужчина обратился к врачу.

Компьютерная томография черепной коробки показала, что у мужчины была травма разделяющей носовую полость от мозга решетчатой кости. Врачи поставили диагноз — утечка спинномозговой жидкости (liquor cerebrospinalis). Специалисты отметили, что данное осложнение после COVID-19 может возникнуть у пациентов, которые имеют проблемы в основании черепа.