Врачи определили пользу «малинового» лета

Ярцева обратила внимание на то, что организм россиян адаптирован к подобной погоде. Иммунолог подчеркнула, что опасность представляют лишь резкие перепады температурных условий.

«А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов. Что касается лета, то если оно будет жарче, чем прошлое, то это прекрасно. Оно у нас никогда не будет таким, как на экваторе», — добавила врач.

Ранее синоптики предсказали, что аномальные температуры в России продлятся и на летний период. По их словам, теплая зима предупреждает о жарком лете. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал лето «малиновым».

Теплая погода наступит уже весной. Например, в Москве 8 марта синоптики ожидают повышение температуры до +11 градусов. Такое значение станет рекордным для этой даты. Жителям некоторых регионов стоит подготовиться к тому, что температура достигнет примерно +20 градусов.